В ВОЗ поддержали вакцинацию от COVID-19 независимо от уровня антител в крови

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26 июня 2021, 16:11

Фото: pixabay.com

Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при любом уровне антител. Об этом в интервью ТАСС сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», - цитирует ТАСС Вуйнович.



Представитель ВОЗ пояснила, что большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета.



«Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас иммунитет достаточно высок, и вы будете защищены», - отметила Вуйнович.



Она добавила, что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается.



«Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», - заключила Вуйнович.





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