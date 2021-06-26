Сергунина: Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд»

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2021, 15:18

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина заявила, что около 600 молодых москвичей открыли собственное дело после участия в молодежном образовательном проекте «Бизнес-уик-энд».



«Проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников «Бизнес-уик-энда» уже открыли свое дело», - сообщила Наталья Сергунина.



Она отметила, что посещение бесплатных курсов позволяет молодым людям изучить основы предпринимательства и запустить жизнеспособный стартап. Принять участие в программе могут все желающие. Многие выпускники проекта не только реализовали свои бизнес-идеи, но и добились успеха на рынке. Так, некоторые из участников к 20 годам создали прибыльное рекламное агентство и бренд развивающих игрушек.



Так, 19-летняя предпринимательница Дарья Запорожан начинала карьеру с продажи велосипедов и детских игрушек оптом. После участия в «Бизнес-уик-энде» она создала бренд развивающих игрушек для детей. Дарья стартовала с нулевым бюджетом, однако упорно работала над проектом и в результате вышла на оборот в 3 млн руб. ежемесячно. Успех на рынке вдохновил молодую предпринимательницу, недавно она выпустила детские карточки, которые помогают малышам избавиться от дефектов речи.



Другая выпускница проекта «Бизнес-уик-энд», 22-летняя Алена Жарикова, создала сеть пунктов выдачи заказов в интернет-магазинах. Девушка открыла 46 точек в 10 городах, среди которых Москва, Екатеринбург, Воронеж, Самара, Курск и другие. На сегодняшний день чистая прибыль ее компании достигла почти 3 млн руб. в месяц.



Артем Башкин (23 года) также разработал свой бизнес-проект в процессе обучения, им оказался сервис по созданию вышитых логотипов компаний и шевронов на рабочих костюмах, узоров на национальной одежде, а также 3D-вышивки. Работы выполняют на толстовках, футболках, кепках, халатах, а также на пледах и защитных масках. В настоящий момент клиентами его сервиса стали более 450 организаций, в том числе крупные компании и спортивные клубы. Бизнес приносит молодому человеку 200 тыс. руб. в месяц, он планирует увеличить эту сумму до 500 тыс. руб.



Одна из рекомендаций, которую дают наставники на курсах проекта «Бизнес-уик-энд», - следить за актуальными тенденциями рынка. 19-летний Тимофей Данилов заметил резко взлетевшую популярность социальной сети TikTok и создал агентство по размещению рекламы в ней. В среднем выручка агентства составляет около 800 тыс. руб. в месяц, в планах Тимофея - увеличить ее до 5 млн руб. в месяц.



Еще один выпускник «Бизнес-уик-энда» - 24-летний Олег Тарасов - по окончании обучения решил создать образовательный проект для старшеклассников по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике. На онлайн-площадке пользователи могут выполнять различные задания по выбранным предметам, принимать участие в вебинарах, на которых преподаватели объясняют задачи повышенной сложности, а также проходить пробные экзамены. Отличительной особенностью платформы является применение технологии искусственного интеллекта, который самостоятельно выстраивает учебную программу для школьника, находя по результатам его тестов пробелы в знаниях. Оборот компании варьируется от 120 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц. По оценкам инвесторов, примерная стоимость самого бизнеса уже сейчас составляет 21 млн руб.



Проект «Бизнес-уик-энд» был запущен в октябре 2018 года, его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.



«У проекта есть два основных курса - «Преакселератор», посвященный основам предпринимательства и поиску ниши на рынке, и «Акселератор», предназначенный для молодых бизнесменов, которые планируют масштабировать уже действующий проект. По этим двум направлениям обучение прошли более 4 тыс. участников», - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.



Уточняется, что проект также включает в себя дополнительные программы: «Бизнес-уик-энд. Старт» для молодежи от 14 до 18 лет и «Бизнес-уик-энд. 50+» для людей старшего поколения. «Бизнес-уик-энд. Компетенции» - это узкоспециализированные курсы, например, на них можно научиться запускать таргетированную рекламу или создавать корпоративные сайты.





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