Бочкарёв: На станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро завершен монтаж эскалаторов

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26 июня 2021, 12:35

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью завершен монтаж всех шести эскалаторов.



«Монолитные конструкции станции «Терехово» готовы уже на 99%. Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов, идет подготовка к проведению грузовых и обкаточных испытаний», - рассказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что в пассажирских зонах на 64% уложен гранитный пол, продолжается монтаж потолка, а также фибробетонных панелей на стенах и колоннах станции.



«На поверхности частично завершена обратная засыпка котлована, идет передача площадок под благоустройство. На одном из подуличных пешеходных переходов приступили к монтажу несущих металлоконструкций павильонов», - уточнил Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает оператором программы развития московского метрополитена).



Ранее в составе западного участка БКЛ уже были открыты станции «Мнёвники» и «Народное Ополчение». Строительство оставшихся двух станций, «Терехово» и «Кунцевская», планируется завершить до конца года. Запуск участка позволит улучшить транспортное обслуживание более полумиллиона жителей и работающих в районах Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филёвский Парк, Фили-Давыдково, Можайский, а также снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.





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