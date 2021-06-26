Аргументы Недели Общество 13+

Российские врачи и программисты чаще других хотят «передать» свою профессию детям

, 10:38

Российские врачи и программисты чаще других хотят «передать» свою профессию детям
врачи, pixabay.com

Российские врачи и программисты чаще других хотят "передать" свою профессию детям. Об свидетельствуют результаты опроса, которые поступили утром в субботу, 26 июня, в распоряжение журналистов.

Согласно данным исследования, каждый девятый гражданин РФ (11%) хотел бы, чтобы его сын или дочь выбрали ту же профессию, что и он. Чаще других об этом мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), а также аналитики (25%) и преподаватели (17%).

63% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети пошли по другому пути. В частности, так ответили продавцы (4%), менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры (по 5%), а также специалисты по продажам (6%), передает RT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

AP: Китай пригрозил заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 на Украину

AP: Китай пригрозил заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 на Украину

Дипломатические источники сообщили, что Китай пригрозил Украине заблокировать поставку в страну свыше 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 из-за того, что Киев поддержал документ о правах уйгуров в Китае.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Экономика

Общество

В мире

Общество

Общество