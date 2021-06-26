Российские врачи и программисты чаще других хотят «передать» свою профессию детям
26 июня 2021, 10:38
Российские врачи и программисты чаще других хотят "передать" свою профессию детям. Об свидетельствуют результаты опроса, которые поступили утром в субботу, 26 июня, в распоряжение журналистов.
Согласно данным исследования, каждый девятый гражданин РФ (11%) хотел бы, чтобы его сын или дочь выбрали ту же профессию, что и он. Чаще других об этом мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), а также аналитики (25%) и преподаватели (17%).
63% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети пошли по другому пути. В частности, так ответили продавцы (4%), менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры (по 5%), а также специалисты по продажам (6%), передает RT.
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