Минобрнауки РФ сообщило о праве вузов заселять в общежития только вакцинированных студентов

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25 июня 2021, 22:07 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге несколько университетов и Финансовый университет при правительстве РФ в Москве в пятницу объявили о том, что заселять в свои общежития будут только студентов, вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших ковидом.

Представители Минобрнауки РФ заявили о праве высших учебных заведений по своему усмотрению "принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций".

Как отметили в ведомстве, руководство вузов должно обеспечить безопасный образовательный процесс и качество образовательных услуг. Вуз несет ответственность за жизнь и здоровье студентов, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье преподавательского состава.

Минобрнауки проводит разъяснению необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции, проводящейся в России бесплатно, и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

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