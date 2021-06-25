В Москву придут очередные погодные аномалии, на этот раз в виде сухих гроз

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25 июня 2021, 20:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

К концу недели в Москве и европейской части России ожидаются очередные погодные аномалии. На этот раз речь идёт не о суровой африканской жаре, а о сухих грозах. Сухие грозы, как известно, очень опасны риском возникновения пожаров. Обычно – это редкое явление, увидеть которое весьма непросто. Аномалии случаются в основном из-за сильной жары.



Главная особенность этих гроз состоит в том, что осадков при них не выпадает вовсе. Гром может греметь с удвоенной силой, могут возникать электрические разряды. Но всё же дождь при подобном явлении едва ли возможен. Отсюда происходит и название – «сухие грозы». Москвичи смогут наблюдать такое явление уже в это воскресенье (27 июня). Власти советуют людям воздерживаться от длительных поездок, пикников или долгих пребываний в лесопарках. В этот период лучше всего будет держаться поближе к дому.



По мнению члена Международной ассоциации исследователей городского климата Павла Константинова, сухие грозы могут быть небезопасными для людей. Эксперт советует во время этого природного явления не только не гулять долго на улице, но и держаться подальше от железных предметов и избегать общения по мобильному телефону. Само явление, по словам исследователя, происходит из-за недостаточного количества влаги или облаков, которые не смогли вырасти до нужных объёмов, чтобы породить ливни.

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