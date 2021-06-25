Экс-министр Латвии Дзинтарс Расначс: Премьер-министра страны пора менять

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25 июня 2021, 20:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Экс-министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, фото: соцсети

Совершенно очевидно, что правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша раздражает не только простых латвийцев, но и мудрых политиков. Все чаще слышны негативные высказывания против премьер-министра страны.

Буквально сегодня, экс-министр юстиции Дзинтарс Расначс назвал политику г-на Кариньша … бесхребетной.

«Осуждение Латвией Венгрии свидетельствует о бесхребетности. Мягкий такой сгусток на его месте. Конечно, внешняя политика и политика ЕС – тонкое дело, но можно было сыграть и тоньше. У меня пропало доверие к этому правительству, особенно к Кришьянису Кариньшу. Премьера нужно менять. Если Сейм пойдет на голосование о недоверии премьеру, то я поддержу отставку Кариньша».

Грядут перемены в Латвии? Пора бы…

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