Экс-министр Латвии Дзинтарс Расначс: Премьер-министра страны пора менять

Совершенно очевидно, что правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша раздражает не только простых латвийцев, но и мудрых политиков. Все чаще слышны негативные высказывания против премьер-министра страны.
Буквально сегодня, экс-министр юстиции Дзинтарс Расначс назвал политику г-на Кариньша … бесхребетной.
«Осуждение Латвией Венгрии свидетельствует о бесхребетности. Мягкий такой сгусток на его месте. Конечно, внешняя политика и политика ЕС – тонкое дело, но можно было сыграть и тоньше. У меня пропало доверие к этому правительству, особенно к Кришьянису Кариньшу. Премьера нужно менять. Если Сейм пойдет на голосование о недоверии премьеру, то я поддержу отставку Кариньша».
Грядут перемены в Латвии? Пора бы…
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