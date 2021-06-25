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Лолита Милявская приняла участие в проекте в поддержку захоронения Ленина

, 20:16 Источник: sostav.ru

Лолита Милявская приняла участие в проекте в поддержку захоронения Ленина
Фото: соцсети

В Сети появилось видео, которое содержит послание о необходимости захоронения тела Владимира Ленина. Главную роль в нем исполнила певица Лолита Милявская.

Героиня ролика везет на такси детей на экскурсию в мавзолей. Тем временем на маршруте образовывается большая пробка из-за ДТП, в результате которого погиб пешеход.

«Не хватало нам еще трупы разглядывать», - негодует мама и закрывает глаза своим детям, желающим посмотреть на вождя революции.

В качестве альтернативы героиня видео выбирает поход в планетарий.



Ранее в Сети был опубликован ролик «Это могли быть мы, но у нас все еще Ленин», который вызвал общественный резонанс. В съемках видео приняли участие актеры Чулпан Хаматова и Пьер Бурель.



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