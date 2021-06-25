Нацблок Латвии в негодовании от действий премьера

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25 июня 2021, 20:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Очередной скандал возник в Латвии из-за ЛГБТ: премьер-министр страны Кришьянис Кариньш поддерживает данную организацию на уровне ЕС, а Нацблок просто возмущен!

Латвия стала одной из 16 стран Европы, которая подписала открытое письмо в защиту людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Идея такого письма появилась у премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, став реакцией на новый закон в Венгрии, запрещающий давать молодым людям информацию, которая может считаться пропагандой гомосексуализма.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поддержал идею г-на Беттеля:

«Если каждый из нас будет говорить, что только наше мнение является единственно правильным, так люди ужиться не смогут. В этом случае говоря о ЛГБТ, это неправильно, что кто-то пытается каким-то способом ограничить или стигматизировать. Люди бывают разные. Кто как считает: создал ли Бог или человек таким родился. Нужно уважать друг друга. Мы не можем никоим образом подвергать людей дискриминации из-за параметра.

Депутат Сейма от Нацблока Янис Иесалниекс выразил протест от действий премьер-министра Латвии: политик возмущен тем, что глава парламента высказался от имени всей Латвии. Г-н Иесалниекс обратился к латвийцам, чтобы они поддержали Венгрию, из-за которой в Европе вновь разразился скандал: «Ринкевич и Кариньш могут присоединяться к ненависти еврократов к свободной Венгрии, которая запретила адресованную детям пропаганду ЛГБТ, но у них нет там ни мандата Сейма, ни народного мандата. Если ТЫ против господ, поддержи свободную Венгрию!»

А вот меня упрямую интересует такой момент: как речь идет о ЛГБТ, то тут сразу наступает «сладкое» слово дискриминация! А, когда речь идет о жителях Латвии с паспортом «чужой», но которые родились, выросли, нарожали детей, платят огромные налоги (с них и г-н американский премьер Латвии) живет, то тут это слово просто забыто! Я понимаю так, что лучше, простите, в «голубятне» быть, но с паспортом гражданина? Двойные стандарты!

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