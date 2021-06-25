Бывший зять Ельцина заявил, что Борис Березовский был «финансовым директором» партии «Наш дом – Россия»

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25 июня 2021, 19:21 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Дьяченко сообщил, что во время предвыборных событий 1995 года «финансовым директором» партии «Наш дом – Россия» стал Борис Березовский.



Он напомнил, что первую тройку предвыборного списка кремлевской партии «Наш дом – Россия» в то время возглавил премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. По словам Дьяченко, Виктор Степанович сыграл немалую роль в том, что партия вошла в Госдуму и образовала там влиятельную фракцию.



«Кстати, «финансовым директором» этой партии стал тогда Борис Абрамович Березовский», - сообщил Алексей Дьяченко.



Он отметил, что хорошие финансовые вложения в тот период шли на проекты, предложенные Никитой Михалковым, который принимал в деятельности партии самое активное участие. Дошло даже до того, что известный телеведущий Евгений Киселев в своей программе «Итоги» сообщил, что Никита Сергеевич может стать преемником Бориса Ельцина. Однако, по словам Дьяченко, это предположение не соответствовало действительности.





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