В Челябинске появился памятник, посвященный подвигу врачей в пандемию

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25 июня 2021, 19:18 Татьяна Михайлова Источник: Законодательное Собрание Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Сегодня в сквере имени С. С. Андриевского состоялась торжественная церемония открытия скульптуры.

В областном центре завершилась установка памятника, посвященного подвигу медицинских работников в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На торжественной церемонии открытия собрались руководители ковидных госпитальных баз, врачи, работавшие в «красных зонах», представители правительства Челябинской области, депутаты Законодательного Собрания, мэр Челябинска Наталья Котова и общественники.

Монумент представляет собой фигуру врача, «разрывающего» обруч вируса. Памятник установлен в сквере имени С. С. Андриевского, что очень символично: Степан Семенович внес огромный вклад в изучение сибирской язвы. Как сообщает пресс-служба парламента, памятник изготовил Каслинский завод архитектурно-художественного литья, в создании модели монумента приняла участие златоустовская мастерская. Установка монумента стала по истине народной, в реализации проекта приняли участие представители власти, бизнеса и общества.

«Этот памятник – частичка благодарности медицинским работникам Южного Урала за профессиональное мужество, тысячи спасенных жизней, умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, выдержку и понимание», — отметила во время церемонии первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Минувший год особенно ярко высветил значимость профессионализма медиков, их готовность каждый день трудиться с полной самоотдачей, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. — Медицинские работники Челябинской области достойно проходят испытание пандемией. И сегодня они дают надежный отпор коронавирусной инфекции».

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