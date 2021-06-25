Арестован подозреваемый в хищении 60 млн рублей при строительстве на космодроме Восточный

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25 июня 2021, 17:48 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Гендиректора московской компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна подозревают в хищении на недостроенном топливохранилище космодрома. Компания должна была достроить объекты космодрома Восточный, но при поступлении средств на 700 млн руб., выполнила работы только на 100 млн, при этом еще 60 млн было похищено.



Дирекцией космодрома Восточный и АО «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) был подписан договор на завершение работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области. Затем руководство ЦЭНКИ заключило три соглашения с ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.



По версии СКР, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить «Респект-СМ» аванс в размере 10% от заключенных контрактов. Однако с конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили партнеру в общей сложности 700 млн руб. Общество же выполнило работы всего на 100 млн руб. При этом с использованием аффилированного с «Респект-СМ» ООО «Баваль» было похищено не менее 60 млн руб.



В отношении предпринимателей возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Неустановленным руководителям ЦЭНКИ инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.





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