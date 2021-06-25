В Израиле в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вернули обязательное ношение масок

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25 июня 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Израиле в пятницу объявлено о возвращении обязательного ношения масок в любом закрытом пространстве. Это решение израильских властей связано с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Информацию об обязательном ношении масок с 12 часов пятницы объявило министерство здравоохранения Израиля.

Исключением являются дети до семи лет. Маски разрешается не носить во время занятий спортом и на улице.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее на этой неделе призвал соотечественников воздержаться от поездок за границу в связи с распространением нового штамма коронавируса Delta. Беннет подчеркнул, что это просьба, пока это не требование.

Почти все ограничительные меры из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня. С 15 июня гражданам разрешили отказаться от ношения масок в помещениях.

Власти Израиля намерены усилить контроль за выезжающими из страны за границу гражданами и обяжут их представлять расписку о непосещении шести стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе России.

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