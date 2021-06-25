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Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что любой отель в регионе при вспышке COVID-19 будет преобразован в обсерватор

, 16:47 Источник: Говорит Москва

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что любой отель в регионе при вспышке COVID-19 будет преобразован в обсерватор
фото: pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что любой отель в регионе при вспышке в нём коронавирусной инфекции COVID-19 будет преобразован в обсерватор. Ранее стало известно, что с 1 июля в Краснодарском крае вводится обязательное предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при заселении гостей в отели, санатории, пансионаты.

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных от ковида туристов. Это новшество не коснется имеющих медицинские противопоказания для вакцинации.

Объявление о приеме на отдых только туристов с прививками получило общественный резонанс. Люди стали сдавать путевки, отказываться от брони отелей.

Ростуризм обратился к главе региона и попросил Кондратьева рассмотреть возможность заселения туристов после 1 августа с отрицательным тестом на COVID-19. Кубанские власти отказались вносить изменения в принятые решения по противодействию распространения ковида. 

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