Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что любой отель в регионе при вспышке COVID-19 будет преобразован в обсерватор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что любой отель в регионе при вспышке в нём коронавирусной инфекции COVID-19 будет преобразован в обсерватор. Ранее стало известно, что с 1 июля в Краснодарском крае вводится обязательное предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при заселении гостей в отели, санатории, пансионаты.
С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных от ковида туристов. Это новшество не коснется имеющих медицинские противопоказания для вакцинации.
Объявление о приеме на отдых только туристов с прививками получило общественный резонанс. Люди стали сдавать путевки, отказываться от брони отелей.
Ростуризм обратился к главе региона и попросил Кондратьева рассмотреть возможность заселения туристов после 1 августа с отрицательным тестом на COVID-19. Кубанские власти отказались вносить изменения в принятые решения по противодействию распространения ковида.
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