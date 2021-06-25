В Екатеринбурге ряд вузов будут заселять в общежития только студентов с прививкой от коронавируса

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25 июня 2021, 16:20 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге ряд вузов в новом учебном году будут заселять студентов в общежития только при наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 или документе, подтверждающем наличие антител к ковиду.

В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) сертификаты о вакцинации отрицательный тест - условия допуска к занятиям в аудиториях. Ректор УрГЮУ Владимир Бублик рассказал, что студенты невакцинированные и без теста будут учиться на дистанте и место в общежитии им не представят. Соответстующие документы должны быть у студентов к началу учебного года.

Аналогичные меры введены в Уральском федеральном университете (УрФУ). В этом вузе для прохождения медосмотра студентам, гражданам РФ старше 18 лет, к перечню необходимых добавился документ, подтверждающий факт вакцинации от СOVID-19, наличие антител или медицинских противопоказаний к вакцинации. На данный момент выселять из общежитий при отсутствии вышеперечисленных документов не будут, а медосмотр нужен для заселения.

Сертификат о вакцинации понадобится и студентам, заселяющимся в общежития Уральского государственного горного университета (УГГУ).

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