В Московской области ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области 21 июня направила в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Рампорт аэро» - компанию-оператора подмосковного аэропорта «Жуковский».
В пресс-службе «Рампорт аэро» сообщили, что банкротство аэропорту не грозит. Заявление ФНС носит технический характер.
У управляющей воздушной гаванью компании образовалась задолженность по налогам по итогам 2020 года, который был тяжелейшим для всей авиационной отрасли из-ха пандемии коронавируса. Долг планируется погасить в течение ближайших двух недель. Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок до сих пор оказывают негативное влияние, но аэропорт «Жуковский» не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются.
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