Аргументы Недели Общество 13+

В Московской области ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»

, 15:59 Источник: Интерфакс

В Московской области ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта «Жуковский»
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области 21 июня направила в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Рампорт аэро» - компанию-оператора подмосковного аэропорта «Жуковский».

В пресс-службе «Рампорт аэро» сообщили, что банкротство аэропорту не грозит. Заявление ФНС носит технический характер.

У управляющей воздушной гаванью компании образовалась задолженность по налогам по итогам 2020 года, который был тяжелейшим для всей авиационной отрасли из-ха пандемии коронавируса. Долг планируется погасить в течение ближайших двух недель. Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок до сих пор оказывают негативное влияние, но аэропорт «Жуковский» не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

В Кремле сожалеют в связи с тем, что Киев де-факто уже отгородился от Донбасса

В Кремле сожалеют в связи с тем, что Киев де-факто уже отгородился от Донбасса

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Киев де-факто уже разорвал связи с Донбассом и отметил, что будет печально, если власти Украины решат оформить это и де-юре.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире

Общество