Уйти красиво: что можно сделать с телом после смерти

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2021, 15:27 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Как ни печально, но все мы в конечном итоге умрем. В нашей стране обычно хоронят в гробу, но перспектива провести вечность в душном ящике прельщает далеко не всех. Если же вы из тех, кому традиционные способы похорон не по душе, есть альтернатива. И даже не завещание себя науке или жертвование органов нуждающимся. О самых интересных, удивительных и даже экологичных вариантах расскажут «Аргументы недели».



СТАТЬ СКУЛЬПТУРОЙ



Этот способ называется пластинацией, а «экспонаты» даже гастролируют по миру с выставкой под названием BodyWorlds. Но как же из тел делают скульптуры? Все просто: всю воду и жир из тела ученые заменяют на силикон, а по итогу получают скульптуры из людей без кожи, застывшие в разных позах (заставляют принимать людей эти позы ученые с помощью проволоки, игл и зажимов). Правда распространен такой способ «захоронения» только в Германии. Чтобы стать «экспонатом» нужно еще при жизни зарегистрироваться в Немецком институте пластинации. Когда вы умрете, в институте узнают и рассмотрят вашу кандидатуру. Да, могут и не выбрать именно вас, потому что доноров там уже набралось огромное множество.



СТАТЬ ВИНИЛОВОЙ ПЛАСТИНКОЙ



Британская компания Vinyl изготавливает из праха виниловые пластинки. На них можно записать любую песню и таким образом увековечить память о себе почти навечно.



КРИОНИКА



Благодаря крионике ваше тело или мозг можно погрузить в постоянно поддерживаемую низкотемпературную среду, где все химические реакции практически остановятся. Так появляется возможность выйти из замороженного состояния через сотни лет. Вот только… ни одному из замороженных таким образом существ еще не удавалось «проснуться». Тем не менее технологии не стоят на месте и, если у вас есть деньги, вы можете воспользоваться возможностью очнуться через сотни лет в будущем. Да, прямо как в любимых фантастических книжках.



Но удовольствие, опять же, не из дешевых. В России есть фирма, которая предлагает такие услуги: ваше тело могут заморозить полностью (за $36 000) или только мозг (за $15 000). Хранение тела в сумму тоже входит.



ЭКОПОХОРНЫ



Это для тех, кто хочет слиться с природой в прямом и переносном смысле. Цель экопохорон – помочь вашему телу полностью раствориться в земле и буквально стать частью природы. При этом способов немало. Похоронить вас могут в плетеном гробе из водорослей, а на погибшего надеть специальное одеяние из грибов, которые будут «кушать» плоть. Также тело могут завернуть в саван из натуральных волокон и положить в землю так. Экомогилы, кстати, никак не помечаются: никаких памятников, табличек или оград не будет. Погибший просто станет частью природы.



СТАТЬ ДЕРЕВОМ



Этот способ отлично подойдет для тех, кто любит символизм. Процесс незамысловатый: сначала тело кремируют, а потом помещают в специальную биоурну из кокоса, прессованного торфа и целлюлозы. Затем все это накрывают слоем земляной смеси с семенем дерева, закапывают в землю, а уже через несколько дней наблюдают, как семя начинает прорастать. Способ этот, кстати, довольно экономный. Купить урну стоит около 10 000 рублей (доставка будет из-за рубежа через единственный интернет-магазин Bios и ее вам тоже придется оплатить), примерно столько же в среднем стоит кремация.



УПОКОИТЬСЯ В СТАТУЕ БУДДЫ



В японском храме Руриден ваш прах могут похоронить в отдельной ячейке, доступ к которой будет только у ваших родственников по особой карточке. Когда они придут к вам – ваша статуя Будды начнет светиться.



ПОЛЕТЕТЬ В КОСМОС



Американская фирма Celestis может обеспечить облет вашего праха вокруг земли в специальной капсуле и последующее ее сгорание в атмосфере за $3 000. Кстати, визуально это будет выглядеть как падающая звезда, так что возможно кто-то загадает на нее желание. Также есть возможность отправить прах на Луну за $10 000, а еще прямо в бесконечность – вы будете бороздить космические просторы безвозвратно за $13 000.



ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ С ПРАХОМ



Компания Heavens Above Fireworks изготавливает фейерверки с человеческим прахом и режиссируют целое шоу для родственников усопшего. Шоу для каждого индивидуально.



СТАТЬ АЛМАЗОМ



Изготовлением бриллиантов из человеческого праха занимается компания LifeGem. Они используют технологию разогревания вашего праха в специальной печи до тех пор, пока он не станет графитом. Графит похож на алмаз по молекулярной структуре. Поэтому его помещают под пресс, молекулы смещаются, а из них… получается бриллиант! И он ничем не отличается от природного. Но стоит это все, конечно же, дорого: $3 000, плюс сама кремация и доставка из США. Да, сделать из праха бриллиант могут только они.

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