В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся

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25 июня 2021, 15:13 Источник: mos.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся.



«Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», - сообщается в тексте указа.



Подчеркивается, что количество подлежащих переводу на дистанционный режим работы определяется исходя из общего количества работников, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или ЕГИСЗ.



Также на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы.



«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», - говорится в указе.





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