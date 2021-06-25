В Челябинской области полиция оперативно задержала рецидивиста, сбежавшего из ИВС

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25 июня 2021, 15:23 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Челябинской области полиция оперативно задержала 33-летнего жителя Аши Александра Христолюбова, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС). Неоднократно судимый мужчина сбежал из полиции через окно душевой комнаты, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Христолюбов был задержан за кражу и арестован 1 января 2021 года. Под стражей подозреваемый содержался в отделе полиции по Ашинскому району. 24 март он сбежал через окно душевой комнаты ИВС. Силовики оперативно, через час, задержали злоумышленника в городе. По данным инсайдера сопротивления он не оказывал.

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении Александра Христолюбова 22 июня. В суде обвиняемый признан виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи лица, находящегося в предварительном заключении). Он лишен свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года после заключения.

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