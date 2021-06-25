В Москве организаторам концерта группы «План Ломоносова» на теплоходе грозит штраф до 1 млн руб

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25 июня 2021, 14:35

Фото: группа «План Ломоносова», соцсети

Главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщил, что организаторам концерта группы «План Ломоносова» на теплоходе «Сильвер» может грозить штраф до 1 млн руб. за нарушения мер против COVID-19.



«ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ «Организатор перевозок» в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта группы «План Ломоносова» на теплоходе «Сильвер». На теплоходе находились порядка 150 человек. Отмечены массовые скопления людей при выходе пассажиров с судна», - сказал Поповский.



За выявленные нарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.





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