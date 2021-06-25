Беременным разрешили делать прививку вакциной «Спутник V»

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 25 июня, сообщил, что сняты противопоказания для использования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди беременных женщин.
Мурашко отметил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности "Спутника V", а также имеющейся информации об эффективности и безопасности вакцины, полученной в процессе клинических исследований и пострегистрационного периода, эксперты приняли решение снять противопоказания для использования препарата среди беременных женщин.
17 июня в Минздраве заявили, что решение о возможности применения вакцины "Спутник V" в целях профилактики COVID-19 у беременных может быть принято в течение ближайших одной или полутора недель.
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