Собянин открыл новую платформу МЦД-2 Щукинская на северо-западе Москвы

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25 июня 2021, 12:40

Фото: соцсети

Мэр столицы сообщил, что станцией «Щукинская» МЦД-2 и одноименным обновленным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) будут пользоваться около 70 тыс. пассажиров в сутки.



«Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже пять построено, введено в эксплуатацию вместе с «Щукинской» станцией-вокзалом, которая создана в центре транспортного узла, который объединяет МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусное сообщение - транспортный узел, который каждые сутки будет провозить около 70 тыс. пассажиров», - рассказал Сергей Собянин в ходе открытия новой станции. Он отметил, что новая станция объединяет два района - Покровское-Стрешнево и Щукино.



Пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что в ближайшие месяцы новой станцией Щукинская МЦД-2 будут пользоваться порядка 8 тыс. пассажиров в сутки, а к концу 2021 года пассажиропоток еще вырастет примерно на 20%.



ТПУ "Щукинская" будут пользоваться до 72 тыс. пассажиров в сутки, что позволит ему войти в десятку крупнейших в городе.



Отмечается, что благодаря открытию станции Щукинская МЦД-2 местные жители за пару минут могут доехать до соседней станции Стрешнево и пересесть на МЦК по крытой пешеходной галерее, не выходя на улицу. Кроме того, по второму диаметру можно без пересадок добраться до юга и юго-востока Москвы.



Пассажиры из области при поездке в Москву получили новый транспортный узел, где можно пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро, городские автобусы и трамваи.



По оценкам, открытие Щукинской МЦД-2 позволит снизить нагрузку на станцию метро "Тушинская" (примерно на 15%) и прилегающую улично-дорожную сеть, включая Волоколамское шоссе, Северо-Западную хорду, Щукинскую улицу.





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