Топ-менеджера «Интер РАО» приговорили к 15 годам заключения за шпионаж в пользу Молдавии

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25 июня 2021, 12:13 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, приговоренной к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии, и оставил приговор в силе. Более того, проведенные женщиной годы в СИЗО как день за полтора в колонии пересчитаны не будут.



Карина Цуркан была арестована в июле 2018 года. Ее признали виновной в передаче молдавской Службе информации и безопасности российских энергосекретов и приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации более 650 млн руб.



Заседание из-за секретности материалов дела шло за закрытыми дверями. Осужденным за шпионаж назначается отбытие наказания в колонии строгого или особого режима. Однако к женщинам и несовершеннолетним строгий режим не применяется, а при назначении к отбытию в колонии общего режима проведенные в СИЗО сроки автоматически подлежат пересчету в соответствии со ст. 72 УК РФ. Карине Цуркан при этом зачли в качестве отбытого наказания только день за день, проведенный в тюрьме.



«Очень хорошо характеризуют процесс слова прокурора, сказанные в прениях: право на защиту кончается там, где начинается государственная безопасность», - сообщил адвокат Иван Павлов.



Он отметил, что адвокаты Цуркан с вынесенным решением не согласны и будут подавать жалобу в кассационную инстанцию. Интересно, что сам адвокат Иван Павлов недавно стал обвиняемым по делу о разглашении данных предварительного следствия другого своего подзащитного также по «шпионскому» делу — советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова.





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