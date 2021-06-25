60 ударных лет

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25 июня 2021, 12:02 Екатерина ЯДРОВА

Фото Александра БАРЫКИНА. Юбилей цеха 53_1 Участок станков и манипуляторов с ПУ.

У цеха №53 Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина – юбилей. С 24 июня 1961 года идет славная история подразделения. Первым начальником был Николай Трубин. На цех возложена задача по изготовлению деталей гироскопии, которую он достойно выполняет, и на протяжении шести десятилетий остается одним из передовых подразделений АПЗ.

Вадим Костин, начальник цеха №53 с 2012 года:

– У цеха богатая история развития. Здесь работает много высококвалифицированных специалистов, которые передают свой опыт молодому поколению. В цехе постоянно ведутся работы по модернизации, внедрению прогрессивных техпроцессов изготовления, повышению эффективности оборудования, улучшению условий труда и внедрению элементов бережливого производства. Слаженная работа всего коллектива, высокая ответственность и профессионализм каждого сотрудника позволяют решать сложные производственные задачи, расширять номенклатуру выпускаемой продукции.

Опираясь на крепкий фундамент, заложенный предыдущими поколениями, огромный опыт наставников и потенциал молодых специалистов, коллектив успешно справляется с поставленными задачами.

Виктор Абросимов, инженер-технолог, член цехового комитета:

– Работаю на заводе с марта 1969 года. Начинал токарем, с 1972 года работаю технологом. Основное направление работы – гироскопия. Но было время, когда делали наконечники и компрессоры для стоматологического оборудования, детали для биоэлектрического стимулятора «Миотон», датчики для аппарата УЗИ. Для автомобильной промышленности изготавливали катушку зажигания, детали для подачи топлива и другие. Всего помаленьку. В трудные для завода времена это помогало выжить.

Одно неизменно: на протяжении 60 лет мы производим детали для оборонной промышленности.

Андрей Шанталов, слесарь МСР 6-го разряда цеха №53:

– В семье я представитель третьего поколения приборостроителей. Сын тоже собирается на завод. В 53-й пришел в 2001 году. Тогда он активно развивался: техника, станки, форменная одежда – все обновлялось. Помню, как меня, молодого слесаря, обучали опытные приборостроители. Большое спасибо Евгению Александровичу Мазову за поддержку и практические знания, которые он мне когда-то передал. Сейчас уже я помогаю молодым ребятам в освоении профессии.

Очень люблю свою работу. Двадцать лет, которые посвятил 53-му, для меня самые продуктивные и интересные.

Людмила Юлина, табельщица цеха №53, председатель цехового комитета:

– Мы активно принимаем участие во всех заводских мероприятиях, к каждому празднику выпускаем стенгазету. Всегда участвуем в Спартакиаде, абсолютно во всех номинациях. Даже если не занимаем призовые места, не огорчаемся, ведь главное – не победа, а участие. Семьями ходим на 9 Мая, отмечаем вместе Новый год. В цехе работают замечательные люди, много молодежи. Это активные ребята с желанием работать и развиваться.

Алексей Федурин, токарь цеха №53:

– Учился в приборостроительном колледже по специальности «Технология машиностроения». Во время учебы проходил практику в техбюро цеха №53. После армии устроился в цех токарем.

Наставником моим стал Александр Харьков. У него я научился выполнять сложные работы.

Два раза участвовал в конкурсе «Золотые руки», в 2019 году был победителем.

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