В Якутске выступили против переименования города

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2021, 11:41

Представители Общественной палаты Якутска рассмотрели предложение депутата Госсовета республики Павла Ксенофонтова о переименовании города на Туймаада. В ОП посчитали это недопустимым, ссылаясь на мнение историков.



Свою идею Ксенофонтов начал продвигать три года назад. Предыдущий градоначальник Сардана Авксеньтева тоже выступила против такой инициативы. Действующий глава города Евгений Григорьев свою отрицательную позицию подкрепил заключением экспертов и общественников.



Историки объясняют, что Якутск входит во все карты мира с действующим названием. «Туймаада» – это имя долины, а город носит существующее имя на протяжении четырёх веков. Но топоним можно будет использовать в других целях. Например, сделать туристическим брендом.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости