Заместителя губернатора Белгородской области отправили в СИЗО

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25 июня 2021, 11:15

Вице-губернатор Белгородской области Евгений Глаголев отвечал в регионе за строительный сектор. Накануне его задержали по подозрению в получении взятки. Уголовное преследование началось после резкой критики развала строительной отрасли и срыва национальных проектов в регионе. В Следственном комитете пока не раскрывают всех подробностей дела.



Евгений Глаголев был назначен на должность заместителя главы региона пять лет назад. До этого он руководил строительной компанией. Отец Глаголева – Сергей являлся председателем горсовета Белгорода. Со стороны губернатора к Глаголеву было множество претензий. Но вице-губернатор многие проблемы переводил на бывшего губернатора Евгения Савченко. Сейчас он может лишиться кресла сенатора и тоже попасть под жернова правосудия.



Глаголев сообщил, что о своём увольнении узнал из больницы. Он сожалеет, что общество не оценило его положительные достижения, а учло только промахи. В осведомлённых кругах Белгородской области распространяются версии, что от вице-губернатора просто решили избавиться. Как ни странно, повсеместный губернаторопад с посадками не уменьшает желающих занять расстрельную должность.





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