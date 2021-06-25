Бочкарёв: В 23 районах Москвы до конца года построят новые школьные здания

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25 июня 2021, 11:05

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что до конца 2021 года в 23 районах Москвы построят новые школьные здания.



«Сегодня ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы - строительство и реконструкция объектов образования, в частности, школ. Так, с начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий. Новые школы появятся в 23 районах столицы, в том числе в ТиНАО», - сообщил Андрей Бочкарев.



По его словам, новые образовательные учреждения возведут в 14 районах «старой» Москвы и в девяти районах ТиНАО. Он подчеркнул, что 10 школ будет построено за счет внебюджетных средств.



Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что до конца 2022 года в Москве возведут около 200 социальных объектов, среди которых 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов.





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