В Челябинской области пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись

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25 июня 2021, 07:49 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Ее результаты позволят определить ключевые направления политики региона в данной отрасли.

На Южном Урале сельскохозяйственная микроперепись пройдет с 1 по 30 августа. В ней примут участие сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, садоводческие и огороднические объединения. По словам руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, будет обследовано не менее 30% личных подсобных хозяйств, и 100% остальных объектов. Собственников личных хозяйств и представителей некоммерческих объединений посетят переписчики, организациям предложат заполнить данные через систему веб-сбора.

Во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», журналистам была представлена форма переписчиков: зеленые жилет, кепка с эмблемой микропереписи, портфель с документами. Каждый сотрудник будет снабжен планшетным компьютером, удостоверением, которое действительно только при предъявлении паспорта, средствами индивидуальной защиты.

Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, микроперепись позволит выявить тенденции развития отрасли, результаты исследования лягут в основу региональной политики в области сельского хозяйства.

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