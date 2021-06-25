Путин поздравил российских выпускников с праздником

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25 июня 2021, 07:51 Источник: РИА "Новости"

выпускники, Alexander Legky/Global Look Press

Глава Владимир Путин в пятницу поздравил выпускников с праздником, отметив, что перед молодежью в стране в настоящий момент открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством возможностей.

Президент посоветовал российским выпускникам использовать возможности по максимуму и реализовать все свои способности и таланты. По словам Владимира Путина, для этого требуются лишь энергия, целеустремленность и настойчивость.

Напомним, всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в дистанционном формате.

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