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ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по британскому эсминцу Defender в Чёрном море

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ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по британскому эсминцу Defender в Чёрном море
эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

ФСБ России в четверг, 21 июня, опубликовала видеозапись с предупредительной стрельбой по британскому эсминцу Defender в Чёрном море.  На видео слышно, как сотрудники погранслужбы России на английском языке чётко предупреждают экипаж  корабля ВМС Великобритании о недопустимости нарушения границы Российской Федерации и требуют изменить курс.

Британский эсминец не сменил курс.  На видео слышно, как сотрудники погранслужбы России на английском языке чётко предупреждают экипаж  корабля ВМС Великобритании о недопустимости нарушения границы Российской Федерации и требуют изменить курс. Британский эсминец не сменил курс. "Пересек государственную границу Российской Федерации", - констатировал пограничник на российском сторожевом корабле. И отдали приказ открыть предупредительную стрельбу, исключив попадание в британский эсминец Defender. 

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