Собака накупалась в Финском заливе в Петербурге и через три дня умерла

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24 июня 2021, 21:27 Источник: Фонтанка.ру

фото: pixabay.com

У 24-летней Ольги в Санкт-Петербурге умерла собака породы новошотландский ретривер. Девушка рассказала, что потеряла любимого пса в начале июня после того, как животное искупалось в Финском заливе.

По словам петербурженки, она гуляла с собакой по пляжу между Солнечным и Сестрорецком. Вода в Финском заливе местами была мутноватой с песком, а местами - прозрачной. Таблички с запретом купаться на берегу установлены. Но купались не только взрослые, но и дети. Собака около часа плавала в заливе, а выйдя на берег, упала и потеряла сознание.

Ольга повезла питомца в ветклинику. Там собаку послушали, она дышала. Но помочь не смогли и посоветовали везти в реанимацию.

В другой ветклинике врачи начали бороться за жизнь животного. Пса подключили к ИВЛ. Тело собаки охватил паралич, и через трое суток она умерла.

Анализы причины гибели не раскрыли, тогда специалисты решили заглянуть в воду. Одной из возможных причин летального исхода названы сине-зелёные водоросли.

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