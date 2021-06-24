Глава Крыма Аксёнов поинтересовался у мэра Ялты, делали ли крокодилам при спасении искусственное дыхание

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24 июня 2021, 21:06 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Мэр Ялты в красках описала спасение крокодиляриума, пострадавшего от наводнения.



Янина ПАВЛЕНКО на заседании чрезвычайной комиссии рассказала какие усилия были приложены для вызволения крокодилов из затопленного подвала. «Они же там оказались совершенно под водой!», - посетовала мэр, на что Сергей АКСЕНОВ поинтересовался делали ли рептилиям, после того как достали из подвала искусственное дыхание.



ПАВЛЕНКО сарказма шефа не оценила и продолжила: «Не хватало еще чтобы у нас крокодилы расползлись по городу». АКСЕНОВ и тут нашелся, и прокомментировал, что ничего мол страшного «Их бы в полицию стразу забрали».



То ли потому что глава региона шутит редко, то ли не поняв в чем шутка, то ли посчитав шутку неуместной в данной теме большинство сохраняло серьезное выражение на лицах.

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