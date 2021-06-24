Премьер-министр Латвии не желает разговаривать с президентом России из-за Крыма

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24 июня 2021, 20:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Foto: LETA, Ieva Leini

Латвия сильно обеспокоена предложением Парижа и Берлина о возможности восстановления саммитов ЕС с г-ном Путиным и считает, что диалог ЕС с РФ на уровне лидеров не возможен.

По данному поводу высказался премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш:

«Если мы хотим открыть диалог с Россией на уровне лидеров, необходимы конкретные шаги с российской стороны. Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Эти проблемы, которые следует решить и тогда мы можем говорить с Россией», - заявил премьер-министр Латвии.

Г-н Кариньш отметил, что Кремль понимает политику силы:

«Просто сейчас то, как это (восстановление встреч с президентом РФ) предложено, является таким, что Россия аннексировала Крым, ведет войну в Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает пытаться говорить о диалоге. Кремль не понимает такой вид политики».

Уж, не взыщите – жара меня «отупила» совсем: премьер-министр Латвии, гражданин Америки Кришьянис Кариньш, простите, что хочет? Кому Крым-то вернуть? Америке? В его речи нет четких «указаний»! И еще раз простите, а Владимир Владимирович Путин знает кто такой Кришьянис Кариньш? Я вполне серьезно! Интересно… Да уж, как же может возникнуть диалог с Россией, если американский премьер Латвии совершенно не знает русский народ? С Россией «нахрапом» нельзя! Помните фразу Александра Невского из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна? «Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет».

Видимо, г-жа Меркель хорошо помнит эту фразу…

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