Александр Проханов: Русский национализм - это имперский национализм

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24 июня 2021, 19:06

Фото: Ru-prokhanov.livejournal.com

Писатель и публицист Александр Проханов считает, что в России, как в свое время в Германии, невозможно возникновение фашизма или нацизма. По его мнению, понятие «русский шовинизм» является в некотором роде преувеличением, потому что «русский национализм - это имперский национализм».



«Это особый вид национализма, который не предполагает доминанты одной нации над другой. Конечно, русские сегодня ущемлены. Русский фактор мучительный, он страдает. И русского сознание во многом угнетено, мы чувствуем свое убывание, мы чувствуем смертность. Но все равно идея какая раз такого, уменьшительного национализма как «Хватит кормить Кавказ!», «Обойдемся без татар», пускай они уходят куда угодно – это уже стоило нам катастрофы 91-го года, которая не прибавила нам сил и энергии, а только отняло, изъяло у нас пространства и огромные фрагменты исторического времени», - отметил Проханов.



Он считает, что русским не свойственно доминировать, а предрасположены к этому - англичане, англосаксы и американцы.



«Американцы всегда говорят, что они величайшая страна в мире, она должна доминировать, она дает уроки. И мы видим, что она дает уроки всем миру – уроки поведения, подкрепляя свои сентенции иногда крылатыми ракетами, непокорных разрушая», - подчеркнул Александр Проханов.



Писатель не считает формулировку «государствообразующий народ» превосходством русских над другими народами страны.



«Это подчеркивание бремени, которое лежит на русском народе. Никакого превосходства нет», - отметил публицист.



Он добавил, что империю создавали русские, но в то же время включали в государственное строительство другие народы.



«Когда мы говорим, что русские – государствообразующий народ, – это не значит же, что российские сидят где-нибудь в Татарстане и им подносят татары на чашах какой-нибудь бешбармак. Нет, это значит, что русские взяли на себя бремя создания этого чудовищного, огромного из льдов, из песков, из неудобиц государства с великими реками, с великими горами и это бремя несут. И когда этому государству грозит страшная опасность, они идут на амбразуры и кладут 20-25 миллионов своих детей и сыновей», - заключил Александр Проханов.





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