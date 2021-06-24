Аргументы Недели Общество 13+

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала страны мира консолидировать позиции по конвенции о биологическом оружии

, 18:58

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала страны мира консолидировать позиции по конвенции о биологическом оружии
Анна Попова, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Странам мира необходимо объединить позиции в отношении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического). Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова в четверг подняла тему биологического оружия в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что риски, связанные с бактериологическим оружием, очевидны в настоящий момент.По словам Поповой, эпидемия коронавируса началась в одной стране и охватила все страны мира.

"Нам нужно консолидировать позиции для того, чтобы не допустить развития наихудшего сценария с биологическими рисками, с биологическими угрозами", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала государства "консолидировать позиции в отношении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Хуснуллин предложил заменить на стройках мигрантов на пенсионеров

Хуснуллин предложил заменить на стройках мигрантов на пенсионеров

Не секрет, что на строительных объектах в России стало не хватать рабочих рук после того, как мигранты-строители разъехались по своим домам. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил пригласить пенсионеров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Происшествия

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Происшествия

В мире

В мире

В мире

В мире

В мире

Политика