Заммэра мэра Ефимов рассказал, как арендовать у города точку нестационарной торговли

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24 июня 2021, 18:06

В данный момент на торги на столичном Инвестиционном портале выставлено 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения. Как стать их обладателями, а также какой бизнес можно здесь разместить, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выставленные на торги объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети во всех 11 административных округах Москвы, кроме Зеленограда.

На объектах, площадь которых составляет от 1,5 до 147 квадратных метров, могут быть размещены пункты проката, бахчевой развал, киоск с мороженым, точка бытового обслуживания или общественного питания, уточнил вице-мэр.

Для того, чтобы разместить бизнес в таком объекте, необходимо принять участие в электронном аукционе на Инвестиционном портале Москвы.

Стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в нестационарном торговом объекте варьируется от 1,6 до 205,8 тысячи рублей.

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, наибольшим спросом у предпринимателей пользуются объекты, расположенные в подуличных переходах Московского метрополитена.

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