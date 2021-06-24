Латвийский психолог Жанна Кулакова: Я не думаю, что известным людям стоит откровенно рассказывать о своей интимной жизни

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24 июня 2021, 17:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Латвийский психолог Жанна Кулакова

Если честно, то я долгое время прибывала в шоке, когда услышала откровения прекрасной актрисы Елены Прокловой. Зачем же нужно, спустя 50 лет, рассказывать интимные вещи со «всеми подробностями»? Не поздно ли? Да и этих мужчин уже нет в живых, но есть их близкие… Может стоило просто промолчать? Забыть, если и было, конечно, сложно, но… молчать столько лет! Увы, я не понимаю. Балтийскому бюро «АН» помогли разобраться актер Юрий Батурин и латвийский психолог Жанна Кулакова.



- Юра, ты считаешь, что тактично делиться популярному человеку с публикой такими откровенными постельно-интимными подробностями? Что происходит с актрисой Еленой Прокловой: месть, «обновить» популярность или просто… деньги?



- Мне сложно говорить за Елену Игоревну… Я не умею читать чужие мысли. Просто скажу, что я бы не стал «выносить» подробности своей личной жизни так откровенно. Проклова решилась на откровенность – ее выбор. Кто я такой, чтобы судить об этом? Это ее личная жизнь. Возможно, одиночество, желание напомнить о себе, а может и боль, которая не дает ей спокойно жить. Вариантов много. Может быть и сумма гонорара за такие откровения приличная. Кто знает, как она живет на самом деле? Мы правды не узнаем. Но я бы не стал рассказывать… Понимаешь, часто на съемочной площадке возникает симпатия между актерами. И это нормально. Никто же никого не заставляет… А если «заставили», то почему же раньше не рассказала об этом? Повторюсь, что истины мы точно не узнаем, а судить – глупо!



Комментирует латвийский психолог Жанна Кулакова: «Я не думаю, что популярным людям стоит рассказывать о своих интимных моментах. То, что это неприлично – факт! Я могу допустить, что женщина тяготеет одиночеством: былая популярность «ушла», возможно, личная жизнь не сложилась так, как хотелось Елене. Меня удивляет то, что эти мужчины, которые «принесли боль», увы, не смогут ответить – «мертвые срама не имут». Зачем тогда делать больно их женам, близким, которые живы? Что от этого получит сама Елена? Удовлетворение? Сомневаюсь… Если не сказала раньше, то, видимо, были веские причины. Елена не создает впечатление «слабой» женщины. Думаю, что просто не хотела говорить. Если мы рассматриваем вопрос гонорара за ее откровения, то это говорит о том, что ради денег она готова на многое… А если готова сейчас, то почему «в благодарность» за роли, не смогла тогда? Видимо, смогла… Я могу комментировать только то, что видела по ТВ. Но моё мнение такое!»

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