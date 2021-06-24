В Латвии отмечают Янов день

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2021, 16:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 24 июня, латвийцы отмечают Янов день, который является отдыхом после насыщенной традициями и народными гуляниями ночи.

По народным поверьям, утро Янова дня считается самым «энергетическим»: встреча рассвета и хождение босиком по утренней росе! Эту традицию многие латвийцы неукоснительно соблюдают: считается, что утренняя роса Яновой ночи обладает уникальными свойствами исцелять, и приносить в дом прибыль.

Интересные традиции связаны и с папоротником: если кто-то найдет его цветок, говорят, что он цветет только в Янову ночь, то станет счастливым, богатым, любимым, здоровым! Так говорят, но никто пока не отыскал заветного цветка, а вот узнать своего суженого по листьям папоротника можно: считалось, что утром Янова дня стебель папоротника нужно срезать у самого основания. Какая буква появится на срезе, с этой буквы будет начинаться имя будущего мужа.

Традиций и ритуалов много в Янову ночь и день! Обычно, Янов день встречали песнями и поздравляли мужчин с именем Янис. А вот традиционный дубовый венок хранили непременно до следующего года, чтобы сжечь его в традиционном костре.

Что же для латвийцев означает праздник Лиго и Янов день?

Специально для Балтийского бюро «АН» экс-мэр Риги, политик, депутат РД Олег Буров:

«Праздник Лиго – истинно национальный праздник, когда нет никаких «разделений»: нет ни национальностей, ни статусов, а есть народный Праздник. Лиго и Янов день всегда объединяли людей: на столах обычно традиционные блюда – шашлык, тминный сыр, пиво. Все веселятся, желают в этот день летнего солнцестояния добра и счастья. Конечно, и я отмечаю праздник со своей семьей! Обычно, мы приглашаем много друзей, но в этот раз решили отметить Лиго в тесном семейном кругу: я стал дедушкой, и вся наша жизнь подчинена малышке… Дубовый венок, увы, не сплели, а вот без костра и шашлыков не обошлись! Я хочу пожелать всем латвийцам, чтобы их мечты сбывались, чтобы в Яновом костре сгорели все неудачи, а радость наполнила душу! Давайте в эти праздничные дни оставим за порогом проблемы и будем веселиться, отдыхать! И еще я желаю много улыбок! Улыбайтесь чаще и все проблемы уйдут!».

Евродепутат от Латвии Даце Мелбарде:

«Время летнего солнцестояния для латвийцев и, конечно, для меня – волшебное и ожидаемое время. Мы переживаем самый длинный день в году, и самую короткую ночь. Праздник Лиго – традиции, ритуалы, единение с природой. В эти дни мы ощущаем исцеление и возрождение. Я люблю эти дни, когда можно отдохнуть у моря, встречать восход солнца. Когда я вглядываюсь в горизонт, то понимаю, какая же великая художница наша мать-природа: каждое ее творение формирует узоры мира! Я желаю всем встретить это День счастливо!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости