Новые требования по коронавирусу в Краснодарском крае не затронут детские лагеря
24 июня 2021, 15:45
Новые требования для тех граждан, которые отдыхают на территории Краснодарского края, обойдут стороной детские лагеря. По данным пресс-службы региональной администрации, детям не нужно будет предъявлять справки о вакцинации от COVID-19.
Сегодня, 24 июня, глава края Вениамин Кондратьев отметил, что с первого июля санатории, гостиницы, отели, детские лагеря, пансионаты будут обслуживать лишь тех граждан, у которых есть документ, указывающий на вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. В Telegram он сообщил, что такое решение власти приняли в связи с ростом количества пациентов, поступающих в больницы.
Спустя некоторое время в сообщение были внесены корректировки. Дело в том, что из вышеупомянутого перечня мест заселения были исключены детские лагеря.
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