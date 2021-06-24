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Новые требования по коронавирусу в Краснодарском крае не затронут детские лагеря

, 15:45

Новые требования по коронавирусу в Краснодарском крае не затронут детские лагеря
pixabay.com

Новые требования для тех граждан, которые отдыхают на территории Краснодарского края, обойдут стороной детские лагеря. По данным пресс-службы региональной администрации, детям не нужно будет предъявлять справки о вакцинации от COVID-19.

Сегодня, 24 июня, глава края Вениамин Кондратьев отметил, что с первого июля санатории, гостиницы, отели, детские лагеря, пансионаты будут обслуживать лишь тех граждан, у которых есть документ, указывающий на вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. В Telegram он сообщил, что такое решение власти приняли в связи с ростом количества пациентов, поступающих в больницы.

Спустя некоторое время в сообщение были внесены корректировки. Дело в том, что из вышеупомянутого перечня мест заселения были исключены детские лагеря.

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