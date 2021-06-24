Источник URA.RU сообщил, что в 37 регионах Российской Федерации начнут объединять города

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24 июня 2021, 15:47 Источник: URA.RU

В. Путин и М. Хуснуллин, фото с сайта Кремля

В регионах Российской Федерации начнут создавать межгородские агломерации. Источник издания URA.RU сообщил, что полный список агломераций (в том числе четыре межрегиональные) будет прописан в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления.

Их разрабатывают специалисты Министерства финансов РФ. По данным инсайдера, проект коснется 37 субъектов страны. Закон создаст условия для создания межгородских агломераций и будет стимулировать регионы и муниципалитеты к тому, чтобы они заключали соглашения о сотрудничестве и совместном развитии инфраструктуры.

Войдут территории, которые указаны в проекте Фронтальной стратегии развития, разрабатываемой правительством Михаила Мишустина.

В центре России - Ярославская, Тульско-Новомосковская, Липецкая и Воронежская агломерации. На Северо-Западе — Калининградская.

В Приволжье — Нижегородская, Чебоксарская, Пензенская, Саратовская, Пермская, Самаро-Тольяттинская, Уфимская, Оренбургская, Ульяновская, Удмуртская и Кировская.

В Южном федеральном округе — Ростовская, Волгоградская, Сочинская и Астраханская. На Кавказе — Ставропольская, Кавминводская и Махачкалинская.

В Уральском Федеральном округе — Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская. В Сибири — Омская, Новосибирская, Барнаульская, Томская, Кемеровская, Новокузнецкая, Красноярская, Иркутская и Улан-Удэнская. В Дальневосточном ФО — Владивостокская и Хабаровская.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на форуме в Петербурге, что развитие агломераций поможет решить проблему отсталости регионов. Агломерации будут развивать в регионах, где есть университеты, и живут более 500 тысяч человек. По прогнозам Хуснуллина, к 2030 году в агломерациях будут жить 60 млн человек, в 15 темп роста экономики станет выше среднероссийских, а регионов-доноров станет в 1,5 раза больше.

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