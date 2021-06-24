Хуснуллин предложил заменить на стройках мигрантов на пенсионеров

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24 июня 2021, 15:23 Источник: РБК

Марат Хуснуллин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Не секрет, что на строительных объектах в России стало не хватать рабочих рук после того, как мигранты-строители разъехались по своим домам. Тему дефицита кадров поднимал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и обсуждали в Кремле.

Вице-премьер Хуснуллин предложил пригласить на работу на стройки неработающих пенсионеров, имеющих необходимые навыки. На совещании по жилищному строительству и инфраструктурному развитию регионов он призвал коллег "обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров на некоторые виды работ".

Вице-премьер поделился, что в его жизни был подобный опыт, когда для проектирования метро приходилось привлекать специалистов со всего Советского Союза, в том числе проектировщиков, вышедших на заслуженный отдых.

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