Профессор Валентин Катасонов: Истинная цель вакцинации — тотальная чипизация

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2021, 15:07 Источник: ruspravda.info

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Профессор Валентин Катасонов считает, что эпидемия коронавируса имеет своих создателей, целью которых является порабощение человечества. По его мнению, современные технологии позволяют внедрить человеку чип, который будет управлять его поведением или в случае необходимости может даже его убить. Он утверждает, что под предлогом избавления человечества от коронавируса будет проведена тотальная чипизация через вакцинацию.



Валентин Катасонов предполагает, что «хозяева денег» (главные акционеры Федеральной резервной системы США) добиваются установления полной власти над миром и прикрывают свои действия красивыми словами о благополучии человечества. Примерами такой «заботы» о человечестве, по его мнению, являются международные программы по борьбе с «потеплением климата», по контролю над рождаемостью и по борьбе с международным терроризмом. Еще одним направлением их «благородной» деятельности, как считает Катасонов, является цифровизация всех сторон жизни общества (финансы, экономика, образование, здравоохранение, культура и прочее).



Профессор уверен: «лукавые увещевания мировой элиты об удобствах и выгодах цифровизации призваны, в конечном счете, заманить отдельные народы и все человечество в «цифровую мышеловку», или «мировой электронный концлагерь».



«Сегодня разработки в области цифровых (информационно-компьютерных) технологий продвинулись так далеко, что можно уже контролировать не только действия человека, но даже его мысли. По крайней мере, в Китае уже имеются такие технологии, которые можно назвать «детекторами лжи», но для проверки человека не нужно датчиков и проводов. Да и сам человек может даже не подозревать, что он подвергается «тестированию», - отмечает Валентин Катасонов, добавив, что вживление в тело человека электронного микрочипа позволит «Большому Брату» управлять людьми.



По его мнению, еще одним шагом к эффективному управлению людьми должен стать полный отказ от наличных денег, после чего оцифрованный человек будет привязан к банковскому счету, и, в случае необходимости, Большой Брат может заблокировать человеку его счет и обречь его на голодную смерть. Профессор считает, что «истерия с коронавирусом» добавила аргументов в пользу массовой чипизации. По словам Катасонова, в настоящее время средством внедрения чипов в тело человека становится вакцинация.

Он отмечает две цели, которые преследуют люди, продвигающие вакцины:



«Во-первых, обогащение. Фармацевтические компании рассчитывают на вакцинах заработать миллиарды. Долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и т. д.



Во-вторых, убийство. «Хозяева денег» стремятся отправить на тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, включая даже тех, которых принято относить к «золотому миллиарду». В конечном счете, на планете должен остаться всего один миллиард человек. Таковы «рекомендации» Римского клуба. И вряд ли этот миллиард можно будет назвать «золотым». «Золотым» в нем будет лишь один миллион, вчерашние «хозяева денег», а отныне «хозяева мира». А на них будут работать остальные 999 миллионов».



Катасонов подчеркивает, что современные достижения в сфере нанотехнологий позволяют внедрить в человека чип:



«Появилось новое поколение препаратов, получивших название нано-вакцины. Приставка «нано» означает мельчайшую величину — одну миллиардную часть (10 в минус девятой степени)».



Профессор отмечает, что человек, согласившийся на прививку, даже не будет знать, что в него одновременно внедрили нано-чип.





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