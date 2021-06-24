Бочкарев: Монтаж балок пролетных строений трех мостов завершен на участке Северо-Восточной хорды

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24 июня 2021, 13:41

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что завершен монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.



«В рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе возводятся три моста через реку Лихоборку, а также ведется реконструкция моста через реку Яузу. На сегодняшний момент мы уже завершили монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборку», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что два моста обеспечат движение транспорта по четырем полосам боковых проездов как в сторону Алтуфьевского шоссе, так и в сторону Дмитровского шоссе. Бочкарев также сообщил, что на еще одном мосту будет организовано движение по шести полосам основного хода - по трем в каждом направлении.



Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить 22,6 км дорог, в том числе два путепровода, пять эстакад и четыре моста.



«Кроме этого, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках проекта проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан», - добавил Загрутдинов.



Северо-Восточная хорда свяжет три округа Москвы: САО, ВАО и ЮВАО. Запуск трассы позволит снизить нагрузку на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо в восточном секторе столицы. Кроме того, сократится общегородской пробег автомобилей и улучшится экологическая ситуация в районах Богородское, Сокольники и Басманный.





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