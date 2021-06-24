В Москве мошенник распространил десятки тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

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24 июня 2021, 12:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Москве рассматривается уголовное дело о массовой подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Выходец из Мордовии Александр Мунтян напечатал у себя дома и распространил по Московскому региону десятки тысяч таких «документов».



Александр Мунтян изготавливал сертификаты с осени прошлого года. Занимался он этим в свободное от работы время.



Первым делом он скачал из интернета бланк сертификата, из которого с помощью фотошопа удалил указанные там персональные данные. После этого на одном из Telegram-каналов он заказал штамп горбольницы, где проводилась вакцинация, и печать врача-терапевта. В Telegram Мунтян нашел и первых трех курьеров. Через одного из них была организована отправка заказанных сертификатов, а деньги Александру Мунтяну скидывали на карту Сбербанка. Как позже оказалось, она тоже была выписана на чужие документы и приобретена в интернете. При этом настройки программ как в Telegram, так и в компьютере мошенника позволяли через короткое время практически без следа уничтожать его контакты.



Данные на якобы вакцинированных граждан в изготовленные бланки Мунтян вносил сам. Он же расписывался за врачей. В день, когда оперативники обнаружили подозрительный сайт, предлагавший покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19, курьером Мунтяна работал человек со стороны, который и стал затем свидетелем обвинения.



Стоимость поддельного сертификата составляла 5 тысяч рублей. Оптовикам Мунтян делал скидки, и цена падала до 3 тысяч рублей.



По данным столичной полиции, за последнее время было возбуждено порядка 30 подобных уголовных дел. Во всех этих случаях изготовители фальшивых сертификатов были установлены и привлечены к уголовной ответственности.





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