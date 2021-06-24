Заммэра Ефимов: В 2020 году на Москву пришлась четверть российского экспорта микросхем и плат

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24 июня 2021, 12:30

Александр Корольков/РГ

Экспорт столичных электронных деталей и плат в 2020 году составил почти 160 млн долларов. Таким образом, доля Москвы в общероссийском объёме по этой статье составила 24,7%, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Несмотря на кризисное состояние мировой торговли в 2020 году, рост мирового экспорта электронных компонентов и плат составил 2,9%, говорят данные Центра «Моспром». При этом 159,21 млн долларов экспорта пришлось на Москву.

«В 2020 году московские компании поставили свои микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнёров страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг. Более четверти от общего экспорта Москвы приходится на Казахстан – объём поставок составил 42,29 млн долларов США», – сказал вице-мэр.

Экспорт в Беларусь равен 24,17 млн долларов, в Китай – 18,81 млн, в Нидерланды – 8,08 млн, в Гонконг – 5,47 млн, а в Узбекистан – 5,33 млн долларов, добавил Владимир Ефимов.

В товарной структуре экспорта первую позицию занимает аппаратура приёма, преобразования и передачи информации, второе – экспорт карточек с чипами. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей – коммуникационная аппаратура, компьютерные устройства ввода и вывода и электронные интегральные схемы.

«Одной из самых перспективных для роста категорией электронного экспорта являются процессоры и контроллеры. Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму в 8,8 млн долларов, объём экспорта вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он также добавил, что покупателями таких товаров стали 22 страны мира, а главные импортёры – Нидерланды, Чехия, Беларусь, Казахстан и Гонконг.

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