В Москве за сутки обнаружили 8598 носителей коронавирусной инфекции

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24 июня 2021, 12:09

pixabay.com

За прошедшие сутки в российской столице общее число заразившихся COVID-19 граждан увеличилось на 8598. Этой информацией поделились в оперативном штабе. Всего до настоящего времени в Москве выявили 1 315 841 носителя коронавируса.

При этом за 24 часа в городе зафиксировали 92 летальных исхода среди инфицированных COVID-19 пациентов. С начала пандемии в Москве умерли 21778 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает RT.

Накануне поступала информация о том, что в столице за сутки заразились коронавирусом 6534 человека. По словам Анастасии Раковой, заммэра по вопросам соцразвития, в Москве увеличивается число случаев заражения COVID-19 в том числе из-за индийского штамма.

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