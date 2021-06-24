В 2020 году правоохранители Челябинской области выявили 7 тысяч преступлений, связанных с запрещенными веществами

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24 июня 2021, 11:53 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению экспертов, остановить незаконный оборот запрещенных веществ может только профилактика.

В рамках пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре «Гранада Пресс», начальник отделения Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Дмитрий Сорокин представил информацию о наркоситуации на Южном Урале. В прошлом году правоохранительные органы установили 7 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение, однако ситуация остается непростой, в том числе и из-за географического расположения региона.

Основным способом борьбы с наркоманией эксперты считают профилактику, особенно, работу с подрастающим поколением. Так, по мнению главного врача Челябинской областной клинической наркологической больницы Бориса Изаровского, принятые 10-15 лет назад превентивные меры, сейчас приносят свои результаты. «Формирование здорового образа жизни — универсальная профилактика любых отклоняющихся поведений», — отметил Борис Изаровский.

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