Аргументы Недели Общество 13+

ФСБ РФ обнародовала видео задержания жителя Симферополя за сбор данных для украинских спецслужб

, 11:50 Источник: РИА Новости

ФСБ РФ обнародовала видео задержания жителя Симферополя за сбор данных для украинских спецслужб
наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания жителя Симферополя, который долгое время собирал информацию о полетах российской военной авиации для передачи спецслужбам Украины.

На кадрах оперативной видеосъемки видно, как задержанного мужчину приводят в его квартиру, в которой находится специальное антенное и приемное оборудование, рядом лежит бинокль. Также отдельно запечатлена висящая на стене карта Крыма с обозначениями, которыми принято отмечать расположение наземных диспетчерских зон.

Кроме того, в его комнате обнаружены вымпелы симферопольского клуба «Таврия», шарф итальянского клуба «Милан» и шарф сборной Украины.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

24 июня правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на выплату пособий беременным женщинам и неполным семьям

24 июня правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на выплату пособий беременным женщинам и неполным семьям

В четверг, 24 июня, российское правительство обсудит вопрос о финансирования ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Происшествия

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество

Происшествия