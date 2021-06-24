ФСБ РФ обнародовала видео задержания жителя Симферополя за сбор данных для украинских спецслужб

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2021, 11:50 Источник: РИА Новости

наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания жителя Симферополя, который долгое время собирал информацию о полетах российской военной авиации для передачи спецслужбам Украины.

На кадрах оперативной видеосъемки видно, как задержанного мужчину приводят в его квартиру, в которой находится специальное антенное и приемное оборудование, рядом лежит бинокль. Также отдельно запечатлена висящая на стене карта Крыма с обозначениями, которыми принято отмечать расположение наземных диспетчерских зон.

Кроме того, в его комнате обнаружены вымпелы симферопольского клуба «Таврия», шарф итальянского клуба «Милан» и шарф сборной Украины.

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости