В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

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24 июня 2021, 11:31 Источник: mos.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов. Документ опубликован на официальном сайте мэра.



«Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность [ресторанного бизнеса] <...> гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код», - говорится в указе.



Также это касается помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них.



Кроме того, это относится к помещениям предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.



Также согласно указу, летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.



«Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», - говорится в указе.



Данным документом вносятся изменения в другой указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».





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