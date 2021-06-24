В России за сутки обнаружили 20182 носителя коронавируса

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24 июня 2021, 11:33

pixabay.com

За последние 24 часа на российской территории подтвердили 20182 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии в России выявили уже 5 388 695 человек с коронавирусной инфекцией. Данная информация поступила от оперативного штаба.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 568 летальных исходов зараженных коронавирусом пациентов. Сутки ранее в России умерли 548 носителей этого заболевания.

Как сообщает RT, за 24 часа в РФ вылечились от COVID-19 13505 человек. Днем ранее успешно побороть коронавирус удалось 12660 пациентам.

Напомним, что на днях российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что свыше 47% новых фактов заражения COVID-19 пришлось на столицу РФ, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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