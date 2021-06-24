В России за сутки обнаружили 20182 носителя коронавируса
24 июня 2021, 11:33
За последние 24 часа на российской территории подтвердили 20182 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии в России выявили уже 5 388 695 человек с коронавирусной инфекцией. Данная информация поступила от оперативного штаба.
Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 568 летальных исходов зараженных коронавирусом пациентов. Сутки ранее в России умерли 548 носителей этого заболевания.
Как сообщает RT, за 24 часа в РФ вылечились от COVID-19 13505 человек. Днем ранее успешно побороть коронавирус удалось 12660 пациентам.
Напомним, что на днях российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что свыше 47% новых фактов заражения COVID-19 пришлось на столицу РФ, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.